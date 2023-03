Panela explode em creche e deixa duas cozinheiras feridas

Uma panela de pressão explodiu em uma creche na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Duas cozinheiras sofreram queimaduras de segundo grau.

O incidente aconteceu no Centro Municipal de Educação Infantil Patrícia Oshiro Brentan, localizado no bairro Mimoso I. As aulas foram suspensas no local e só devem voltar ao normal na segunda-feira, 6.

De acordo com o g1, as cozinheiras foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento e depois dos curativos, foram liberadas.

Segundo apuração da TV Oeste, a alimentação do colégio é feita por uma empresa terceirizada e a panela que explodiu era nova.

A causa da explosão não foi identificada. Uma empresa foi contratada para realizar uma perícia.