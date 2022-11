Polícia Civil impede montagem de estrutura em Luís Eduardo Magalhães

Equipes da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), que tem sede em Barreiras, impediram a montagem de uma estrutura para manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), na cidade de Luís Eduardo Magalhães (LEM), no oeste baiano.

Um empresário que bancava a ação irregular parou a montagem após diálogo com os policiais civis, e foi ouvido na Delegacia Territorial (DT).

Uma grande estrutura coberta, com local para descanso e alimentação, estava sendo montada na BR-020, próximo da saída de LEM. Bases de alumínio que foram colocadas serão retiradas.