Quatorze tabletes de drogas são apreendidos com adolescente na Bahia

Dois suspeitos de tráfico de drogas e homicídio morreram em confronto com a polícia nesta sexta-feira, 28, em Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste baiano. Quatorze tabletes de drogas que estavam vindo do Distrito Federal para a cidade foram apreendidos com uma adolescente.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a jovem contou a polícia que entregaria a droga no bairro de Mimoso 1 e dois homens receberiam os entorpecentes. Quando os militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado chegaram no local, houve troca de tiros.

No confronto, a dupla foi atingida, socorrida pelos policiais, mas não resistiu aos ferimentos. Com os homens, foram apreendidos uma pistola, uma espingarda e munições. Um deles estava usando uma tornozeleira eletrônica.

De acordo com a SSP, os materiais e a adolescente foram levados para o Distrito Integrado De Segurança Pública (Disep) de LEM. A jovem contou à polícia que viajava com o documento de uma amiga.

"Os homens que iriam receber as drogas atuavam na cidade e possuíam extensa ficha criminal pelos crimes de tráfico e homicídio”, pontuou o delegado titular da unidade, Joaquim Rodrigues de Oliveira.