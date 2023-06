Trabalhador morre eletrocutado em fazenda no oeste da Bahia

Um homem de 35 anos de idade, identificado como Sandro Marcos da Silva Souza, morreu eletrocutado na quinta-feira, 1º, no município de São Desidério, no oeste da Bahia. Ele trabalhava na Fazenda Agropecuária Pato II, onde sofreu o acidente.

O trabalhador foi encaminhado, por volta das 6h da manhã, junto a um outro colega, para sanar uma pane elétrica ocorrido durante a madrugada. Ao chegarem no local, ambos foram vítimas de uma descarga elétrica.

Conforme informações do Blog Braga, Sandro Marcos morreu no local. O outro funcionário da fazenda foi resgatado com vida e socorrido para uma unidade médica. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Após a realização de perícia no local, o corpo foi removido para exames no necrotério do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Barreiras e, em seguida, liberado para o sepultamento.