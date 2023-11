Ventos fortes e chuva de granizo causam estragos no oeste da Bahia | A TARDE

Um forte temporal fez estragos, nesta segunda-feira, 20, no município de Barra, na região oeste da Bahia. Segundo moradores, por causa da ventania e chuva de granizo, a cidade ficou com diversos pontos de alagamento.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume de chuva entre 17h e 20h foi de 32,2 milímetros e a velocidade do vento atingiu 31 km/h, segundo o portal Climatempo.



Por meio de nota, a prefeitura informou que o temporal derrubou árvores, danificou telhados e rompeu cabos de energia na cidade. O fornecimento de energia elétrica e internet foi interrompido em alguns locais. Ainda segundo a nota, a Secretaria de Infraestrutura deu suporte aos pontos críticos.



A prefeitura também fez um alerta para que a população não se aproxime dos locais em que os postes e fios encontram-se caídos, por causa do risco de choques elétricos. Disse ainda que entrou em contato com Neonergia Coelba, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica no estado, para remover o material.