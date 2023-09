Vídeo: mulher é presa por 'encomendar' morte do marido

Uma mulher foi presa suspeita de mandar matar o marido dentro de casa em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. José Vicente de Cerqueira Sena, 40 anos, foi assassinado a tiros quando tomava banho. A esposa dele foi presa na quarta-feira, 6, mesmo dia do crime.

Um aparelho de filmagem que ficava na residência registrou um comportamento suspeito da mulher, segundo a polícia. Nas imagens, ela abre o portão para o criminoso que matou o seu marido.

Os investigadores afirmam que a suspeita chegou a trocar os fios da câmera que flagrou o assassinato do companheiro, acreditando que a medida seria suficiente para apagar as imagens. Após a avaliação do material, a mulher foi chamada para um novo depoimento, quando acabou confessando a participação no crime.

Ainda em depoimento, ela disse que pagou pelo crime após sofrer ameaças do marido, em uma discussão que começou por causa de uma dívida do casal. A suspeita teve prisão preventiva decretada pela Justiça e segue detida. A Polícia Civil segue com a investigação do caso. Não há informações sobre o autor dos disparos dados contra José Vicente.

Reprodução

Reprodução

Reprodução