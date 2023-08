Ação realiza limpeza submarina no trecho Penha - Barra do Gil

O Projeto Mares uma ação de limpeza submarina no município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, neste sábado, 19. A iniciativa acontece no trecho entre as praias da Penha e Barra do Gil.

A ação, realizada pela ONG Socioambientalista PRÓ-MAR, em parceria com a Petrobras, através do Programa Petrobras Socioambiental, tem o objetivo de retirar de lixo do fundo do mar e promover a conscientização da sociedade para o descarte correto dos resíduos sólidos, em especial àqueles compostos por plástico.

Para participar, é necessário experiência em mergulho livre. A saída para a atividade acontece às 8h, da sede da PRÓ-MAR, localizada na Ilhota, em Mar Grande.