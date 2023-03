Acusado de homicídio no DF é preso pela PRF em Simões Filho

Um homem com mandado de prisão por homicídio foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta sexta-feira, 3, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Durante uma abordagem, a PRF solicitou documentos do veículo e do motorista, que estava numa caminhonete Citroen/Jumper com placa de Feira de Santana.

Após consulta ao banco de dados e sistemas policiais utilizados pela PRF, foi constatado que o suspeito tinha um mandado de prisão por homicídio expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.

O homem de 37 anos foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.