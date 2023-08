Adolescente de 17 anos é morta estrangulada na Região Metropolitana

Uma adolescente de 17 anos foi morta estrangulada, no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. Segundo as informações da Polícia Civil, Ana Beatriz Soares Santana foi encontrada de baixo da cama em um imóvel localizado, na Rua das Torres, naquele município, no sábado, 19.

A família da vítima suspeita que um ex-namorado da jovem tenha cometido o crime. No entanto, a polícia não confirmou a informação. O caso é investigado pela 22ª Delegacia Territorial (DT) de Simões Filho.

No sábado, policiais militares da 22ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar informação sobre uma mulher caída ao solo, sem sinais vitais, no Loteamento São José, município de Simões Filho.

No local, a guarnição constatou o fato. Os militares isolaram a área e acionaram o DPT para a remoção do corpo e realização de perícia.