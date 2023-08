Ataque de facção deixa três mortos e dois feridos em Camaçari

Um ataque resultou em três mortos e ao menos dois feridos na noite de sábado, 30, na região de Barra do Jacuípe, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. Segundo as informações iniciais, as três vítimas mortais seriam parentes.

De acordo com Polícia Civil, o crime foi cometido quando o grupo voltava de passeio de jet ski quando foi surpreendida pelos atiradores. Eleschegaram em duas motocicletas e começaram a atirar. As vítimas que não sobreviveram foram identificadas como Wellington Rocha dos Santos, 46 anos, Luis Henrique Santana dos Santos, de 23 anos, e Marcus Vinicius Pereira Santos de Jesus, de 19 anos. Eles eram pai, filho e um primo.

As sobreviventes, que não tiveram os nomes revelados, foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de Saúde de Camaçari.Eles tiveram ferimentos no braço e perna. Não há detalhes sobre os estados de saúde.

Relatos dão conta de que o crime tenha sido uma forma de retaliação de uma facção criminosa após uma operação da Polícia Militar resultar na morte de sete integrantes do grupo. Apesar das vítimas não terem relação com o caso, os criminosos teriam achado que eles estavam comemorando as mortes. No entanto, a PC salientou que a "apuração está em fase inicial e não é possível confirmar relação entre os casos".