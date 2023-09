Cocaína, crack e material para venda de drogas são apreendidos em Jauá

Cocaína, maconha, crack e material para uso na venda de drogas foram apreendidos na manhã desta terça-feira, 12, na localidade da Bela Vista, em Jauá, na região metropolitana de Salvador. O caso aconteceu por volta das 11h, na rua conhecida como “Califórnia”.

Durante rondas do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 59ª CIPM, os policiais foram informados sobre a presença de homens com armas de fogo, em via pública, traficando drogas. A equipe foi até o local, onde foi recebida a tiros por cerca de cinco indivíduos. Houve revide, momento em que os suspeitos pularam o muro de um terreno e fugiram.

Segundo a polícia, os suspeitos abandonaram uma sacola contendo 780 pinos de cocaína, 50 porções grandes de maconha, 36 porções pequenas de maconha, cinco frascos com pedras de crack, 50 pedras de crack embaladas, duas balanças eletrônicas e 1 saco de embalagens vazias. Todo material foi apresentado na 26ª Delegacia Territorial.