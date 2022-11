Família recebe no velório corpo que não era o da parente falecida

Um velório em Simões Filho teve um grande constrangimento nesta sexta-feira, 4. Os familiares da diarista Suelene Araújo Oliveira, falecida na quinta-feira, 3, receberam no dia seguinte o que deveria ser o corpo da parente para ser velado, quando perceberam que se tratava de um corpo de outra mulher.



O problema aconteceu porque o corpo de Suelene foi trocado por outro no necrotério do Hospital Aristides Maltez (HAM), em Salvador. O reconhecimento do cadáver foi feito pela ex-cunhada da diarista, Jaqueline Silva, que desconfiou do erro, mas recebeu a justificativa do funcionário da funerária que a diferença física teria como causa deformações associadas ao excesso de líquido e medicações.

Uma amiga de Suelene, Cristina Mendes, disse que constatou que os corpos foram trocados ao buscar marcas de cirurgia, que não estavam.

O caso foi registrado na delegacia de Simões Filho. A Polícia Civil da Bahia vai investigar o caso.