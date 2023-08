'Festa da Baleia Jubarte' traz simpósio internacional a Praia do Forte

Elas são hoje cerca de 30.000 na costa brasileira, segundo o último censo, a expressividade do número, mostra o resultado de 35 anos de trabalho do Projeto Baleia Jubarte, na pesquisa e conservação da espécie. Para celebrar em grande estilo esta temporada de jubartes no litoral norte da Bahia, o Projeto organizará mais uma tradicional Festa da Baleia Jubarte de Praia do Forte, evento gratuito, onde mais uma vez a cultura, esporte e meio ambiente estará presente na sua 6ª edição.

A celebração inicia já no dia 23 agosto no início da noite, com a inauguração do It’s Rock na Baleia, o novo espaço gastronômico e cultural que passará a oferecer comida, bebida e música de qualidade no jardim de Mata Atlântica do centro interpretativo do Projeto.

Nos dias 24 e 25 será realizado no auditório do Espaço Baleia Jubarte o I Simpósio Internacional de Ecoturismo Marinho, trazendo palestrantes da Argentina, México, Estados Unidos, Antilhas Holandesas e de todo o Brasil para mostrar como gerar emprego e renda sustentáveis com atividades como o Mergulho Recreativo e a Observação de Baleias. Também no dia 25 ocorrerá um workshop com representantes da Rede Biomar de projetos de conservação marinha apoiados pela Petrobras (Baleia Jubarte, Coral Vivo, Meros do Brasil, Albatroz e Golfinho Rotador). As palestras e debates serão abertos ao público.

No dia 26 pela manhã, o surf domina as águas com o já tradicional Campeonato Nas Ondas das Jubartes, e às 18h, saindo da frente do Souza Bar, a Baleia Elétrica comandada pelo grande Armandinho vai levar todos a dançar no cortejo que percorre a vila com muita alegria e vibração. A Festa termina com um encontro de bandas no auditório do Espaço Baleia jubarte, às 22h.

Durante a Festa e em toda a temporada até outubro as operadoras parceiras do Projeto Baleia Jubarte em Salvador e Praia do Forte seguem oferecendo passeios para ver as jubartes de perto. Consulte a lista e contatos no site do Projeto.

A festa é organizada pelo Projeto Baleia Jubarte | Foto: Divulgação

Conheça o Projeto Baleia Jubarte

Atuando há 35 anos na pesquisa e conservação das baleias-jubarte e do ambiente marinho no Brasil, o Projeto Baleia Jubarte, patrocinado pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental, integra a Rede BIOMAR juntamente com outros projetos patrocinados pela empresa (Projeto Albatroz, Coral Vivo, Golfinho Rotador e Meros do Brasil), que atuam de forma integrada na conservação da biodiversidade marinha do Brasil.

O Projeto Baleia Jubarte é realizado pelo Instituto Baleia Jubarte a partir de suas sedes na Praia do Forte e em Caravelas, Bahia, e em Vitória, no Espírito Santo. Por meio deste projeto são realizadas ações de pesquisa científica, turismo responsável, ações de educação ambiental, bem como atividades de conservação que tem contribuído para o sucesso da recuperação da população de jubartes do atlântico sul ocidental.