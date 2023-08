Homem é condenado a 27 anos de prisão por morte de tia e sobrinho

A Justiça de Camaçari condenou, na última terça-feira, 25, Marcos Machado da Silva a 27 anos e quatro meses prisão pelo crime de homicídio qualificado, já que foi considerado culpado pelo assassinato qualificado de Lucilene da Silva e Leonardo Santana, tia e sobrinho, respectivamente. O crime foi em 21 de julho de 2020, na localidade de Arembepe, orla de Camaçari.

O Juiz Waldir Viana Júnior, titular da Vara do Júri e Execuções Penais da cidade, presidiu a sessão. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) em 2020. Na noite do crime, de acordo com a investigação, Marcos, Lucilene e Leonardo estavam em uma festa de aniversário, e o réu teria solicitado a então namorada Lucilene, para que deixassem a festa, porém ela não atendeu ao pedido, o que deu início a uma discussão. Em seguida, Marcos deixou o local e, ao retornar, pulou o muro da casa e tentou agredir a mulher, sendo impedido por outras pessoas.

Os três chegaram à casa em que moravam e Marcos, com uma faca, aplicou golpes pelas costas de Lucilene e do sobrinho. A denúncia aponta ainda, que após matar os dois, o Marcos trancou a casa e fugiu para o município de Santo Amaro, Recôncavo Baiano. Marcos foi preso 24 horas após o crime. Dois dias após, o juiz Waldir Viana Ribeiro Júnior decretou a prisão temporária de Marcos.

Por questões de segurança, Marcos foi levado à 26ª Delegacia de Vila de Abrantes à época. Relatos de familiares de Lucilene indicaram que ela teria se mudado para Camaçari após terminar um relacionamento abusivo, no qual sofria constantes agressões. A mulher trabalhava como vendedora em uma casa de material de construção, em Arembepe.

Lucilene conheceu Marcos Machado da Silva durante a idas para visitar a família no Recôncavo e, no momento do crime, estavam morando juntos há pouco mais de uma semana. O pequeno Leonardo, sobrinho da vítima, foi viver com a tia após a morte da avó materna.