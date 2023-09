Um homem incendiou uma casa na noite desta segunda-feira, 11, no município de Vera Cruz. O crime foi registrado na Rua do Fundo, na região da Gameleira. O suspeito foi conduzido para a delegacia e ninguém ficou ferido após a ocorrência.

Segundo informações divulgadas pelos moradores, o suspeito discutiu com a esposa e tocou fogo na casa com ela dentro da residência. Os vizinhos teriam se juntado para apagar as chamas antes do acionamento da polícia.

A Polícia Civil divulgou que o homem foi preso pelos policiais militares da 24ª DT/Vera Cruz. O caso será apurado pela unidade.

Vídeo

Homem é preso após incendiar casa com mulher dentro Reprodução