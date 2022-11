Homem é preso após invadir imóvel e estuprar mulher

Um homem foi preso em flagrante depois de ter invadido uma casa e estuprado uma mulher. O caso aconteceu na cidade de Dias d’ Ávila, Região Metropolitana de Salvador.

Conforme registrado na unidade, após denúncias de populares, os policiais encontraram o homem deitado na cama da vítima.

Ainda segundo as informações Polícia Civil, o criminoso entrou no imóvel através do telhado. Após ele ser apresentado por policiais militares, na segunda-feira, 7, ele foi autuado em flagrante na 25ª DT / Dias d’ Ávila.