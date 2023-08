Lauro de Freitas tem semana de crédito para empreendedores

Empresas e empreendedores de Lauro de Freitas terão cinco dias de atendimento direcionado ao financiamentos de negócios. Desta segunda-feira, 21, até sexta, 25, o “Agosto do Crédito” reúne instituições financeiras e entidades parceiras no piso L3 do Parque Shopping Bahia, com orientações e ofertas de linhas de créditos para os interessados em investimentos.

A iniciativa foi lançada pela Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), na quarta-feira, 16, no Centro Administrativo de Lauro de Freitas. Durante os cinco dias do evento, os empreendedorres terão acesso, na sala 06 do cinema do shopping, a uma programação de palestras voltadas ao mercado econômico.

“Lauro de Freitas já vem se destacando na atração de negócios e na realização de obras que proporcionam a vinda de investimentos. Atividades como essa de movimentação da economia traz uma visão de oportunidade para empresas e empreendedores, além de estreitar as relações do setor público com o empresarial”, diz a prefeita do município, Moema Gramacho (PT).



Segundo o secretário da Sefaz, Luiz Cláudio Guimarães, sete bancos participarão da iniciativa. “O Agosto do Crédito se estabelece com o propósito de agregar os setores público, financeiro e empresarial, e é esse tripé da economia que fortalece o desenvolvimento do município. A partir da realização do primeiro Agosto do Crédito, poderemos estabelecer a promoção do evento de forma anual”, ressaltou.