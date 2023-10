Litoral de Camaçari se consolida como destino turístico

Conhecida, ao longo de décadas, como a “Cidade do Polo Industrial”, Camaçari hoje se destaca no cenário turístico nacional como um concorrido destino baiano. Para os próximos três meses, a estimativa é de que o município da Região Metropolitana de Salvador (RMS) receba algo em torno de 400 mil turistas e, para o fim do ano, cerca de 800 mil pessoas devem passar pela cidade, sendo que no período, em 2022, o número de visitantes foi 600 mil.

Seus 42 quilômetros de costa vêm recebendo da prefeitura inúmeras intervenções estruturantes, em um investimento público orçado em mais de R$ 100 milhões.

Entre as ações realizadas pela prefeitura, através da Secretaria de Turismo (Setur), a requalificação e urbanização de localidades como Guarajuba, Itacimirim e Barra do Jacuípe, além de Barra do Pojuca e Monte Gordo, se destacam. As obras fazem parte do pacote de prioridades da atual administração na área do desenvolvimento da atividade turística, de acordo com a secretaria municipal do Turismo, Cristiane Bacelar.

Inserir Camaçari no portfólio das principais operadoras e agências nacionais de turismo em todas as estações climáticas tem sido uma prática contínua da gestão municipal. “Sempre pautados na sustentabilidade, buscamos, com isso, extinguir a sazonalidade do turismo no município, tornando-o atrativo em qualquer período”, explica a gestora. O foco da administração para o turismo, completa Cristiane, vem contribuindo para a geração de emprego e renda para o município e, consequentemente, para o fortalecimento da economia local.

“Os nossos esforços aplicados sobre planejamento e investimento nas áreas de infraestrutura, serviços público e qualificação de mão de obra colocaram o município no protagonismo das riquezas econômicas da Bahia e do Brasil”, avalia. A gestora da Setur ressalta que o eixo central do trabalho é a preservação ambiental na atividade turística. “Camaçari recebeu, por quatro anos consecutivos, o selo Bandeira Azul de certificação de qualidade nas praias de Guarajuba e Itacimirim. Cuidar do que é nosso gera desenvolvimento para nós mesmos. A comunidade local e o trade turístico estão envolvidos nas ações preventivas contra a degradação e depredação do meio ambiente”.

Além das obras estruturantes de requalificação de ruas, avenidas, praças, campos, quadras, mercados municipais e equipamentos públicos voltados à prática de lazer, esporte e comércio, Cristiane Bacelar ressalta que atividades culturais e esportivas são promovidas com o objetivo de atrair visitantes à costa camaçariense. Das obras recentemente entregues à população, a secretária destaca as praças da Matriz e de Eventos e o Campo de Futebol Nery Nunes, conhecido popularmente como Tudão, ambos em Vila de Abrantes; a Praça do Papagaio, em Jauá, onde também foi instalado o Campo João Pinheiro; e o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) de Arembepe, que sedia importantes competições esportivas.