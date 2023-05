MinduBar completa um ano com “Roda de Rock” neste domingo

No próximo domingo, 28, a partir das 13h, o bar de fábrica de cervejaria baiana MinduBar, localizado em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, vai promover uma festa com os músicos da “Roda de Rock”, para comemorar seu primeiro aniversário.

A festa começa com discotecagem do DJ Wagner Praça, que inicia e encerra o evento. No cardápio, terá pizzas artesanais da Eita Pizzas Brotinhos, e hambúrguer NBS e opções variadas de churrasco assinados pela chef Emanuele Nascimento.

No local, também venderá acessórios e camisetas da Rise Rock Wear. A Flash Tatto, estará com a Tatoo Studio e um bar de drinks da Pato Preto Destilaria, sob comando de Dan Morais.

O projeto Roda de Rock é uma festa que reúne amigos musicistas em um local regado a muita cerveja gelada e Rock’n Roll nacional e internacional. As atrações que compõem o projeto se destacam no cenário baiano.

A fábrica MinduBar tem capacidade de produzir 9 mil litros de cerveja, e o bar possui dez torneiras de chopp, e cozinha própria. O projeto de decoração do MinduBar é assinado pela arquiteta Júlia Leal, com mesas e bancadas de madeira, sofás, alinhados a um visual radical e moderno.

Serviço

O que: 1º aniversário do MinduBar com o projeto “Roda de Rock”

Quando: 28 de maio (domingo), a partir das 13h

Quanto: R$ 40 + R$4 de taxa (1° lote promocional, com direito a um Chopp Start, de 300 ml)

Onde: bar de fábrica de cervejaria baiana MinduBier, em Lauro de Freitas