Mototaxista é esfaqueado por falso passageiro em Lauro de Freitas

Um mototaxista foi esfaqueado por um falso cliente, na madrugada de quarta-feira, 9, na cidade de Lauro de Feitas, na região metropolitana de Salvador. Ferido, o motociclista pediu ajuda à colegas em um grupo de Whatsapp, os outros motociclistas o levaram para o Hospital Geral Menandro de Faria.

"Eu peguei ele na Boca do Rio (bairro de Salvador) e o levei para Lauro de Freitas. Chegou lá, ele disse que iria ter que dar um fim em mim porque eu sabia onde era a casa da mãe dele. Ele mandou eu virar de bruços no chão e ele começou a me esfaquear. Levantei, reagir e lutei contra ele", contou.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para averiguar denúncia de que um mototaxista, foi agredido por arma branca e teve sua motocicleta roubada por um suposto cliente, em uma corrida nas proximidades do loteamento Quintas do Picuaia, em Lauro de Freitas.

"No local, os militares foram informados por populares, que a vítima foi socorrida a uma unidade de saúde da região. Em seguida, se iniciou as buscas e a moto foi localizada em um matagal".

Outros mototaxistas próximos à vítima, voltaram na rua do suspeito de cometer o crime para protestar contra a ação.

Veja o vídeo:

Reprodução