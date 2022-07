Mulher é presa com 190 pinos de cocaína em Simões Filho

Uma mulher, que não teve sua identidade divulgada, foi presa com 190 pinos de cocaína nesta terça-feira, 12, no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com as autoridades, o flagrante aconteceu nas imediações da feira municipal, no momento em que a suspeita vendia a droga para um usuário.

Agentes da 22ª Delegacia Territorial (DT) de Simões Filho apreenderam o material entorpecente, além de uma quantia de R$ 45 em dinheiro. A droga foi encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA), onde passará por perícia.

Ela foi autuada em flagrante por tráfico de entorpecentes e está à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.