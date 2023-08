PM liberta mulheres reféns em Cruz das Almas e prende suspeitos

Duas mulheres foram libertadas após serem mantidas como reféns por dois homens, na terça-feira, 29, na cidade de Cruz das Almas, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), na ação, os dois homens foram presos, e uma pistola de fabricação croata com quatro carregadores, 78 porções de drogas (maconha e cocaína), uma faca, R$ 3.156,00 em espécie, entre outros objetos, foram apreendidos.

A Polícia Militar foi acionada, por volta das 17h, para averiguar uma denúncia envolvendo tráfico de drogas em via pública no bairro Bela Vista, conhecido como Areal. Equipes da 27ª CIPM, da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp Recôncavo e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Litoral Norte foram direcionadas ao local.

Ao chegar na Rua San Martin, os PMs avistou dois homens fugindo, sendo que um deles abandonou uma sacola. Quando os policiais abriram a mochila encontraram drogas, arma de fogo, entre outros objetos. Após uma varredura no local, os policiais ouviram pedidos de socorro vindo de um imóvel, onde os criminosos mantinham duas mulheres reféns, que estavam sendo ameaçadas com uma faca no pescoço.

Durante o processo de negociação, os criminosos exigiram a presença de parentes e advogados, bem como filmagem da ocorrência. Após intensa negociação da PM, os autores se renderam e foram apresentados na Central de Flagrantes em Santo Antônio de Jesus.

Os policiais constataram que um dos criminosos possuía mandado de prisão por homicídio, sendo apontado como um dos líderes do tráfico de drogas na cidade de Governador Mangabeira e no bairro do Areal, em Cruz das Almas.