Professores de Lauro de Freitas ocupam Centro Administrativo

Os servidores da Educação do município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, fizeram uma manifestação, nesta terça-feira, 1, para reivindicar o pagamento de salários do mês de julho, entre outros pontos.

Na assembleia geral extraordinária, os trabalhadores deliberaram pela ocupação do Centro Administrativo de Lauro de Freitas (Calf). Entre as reivindicações está o não pagamento do mês de julho do salário dos profissionais em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

Ainda de acordo com a classe, a Prefeitura nega aos servidores Reda, o direito à Reserva de Carga Horária, cujo objetivo é que o docente tenha tempo suficiente para o preparo das aulas com maior qualidade.

De acordo com Valdir Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Lauro de Freitas (Asprolf), existem outros pontos a serem reivindicados pela categoria.

"Temos pendências quanto a carga horária do regime Reda, concurso público com equívocos como falta de vagas em determinadas disciplinas, além de processos parados na procuradoria geral do município", afirmou.

Outro movimento da categoria está marcado para esta quarta-feira, 2, também em frente ao Centro Administrativo de Lauro de Freitas.