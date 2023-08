Protesto de rodoviários provoca engarrafamento na Estrada do Coco

O motorista que está na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana, enfrenta um longo engarrafamento na manhã desta quinta-feira, 3. De acordo com a secretaria de Trânsito e Transporte, o engarrafamento já passa do bairro Portão, para quem segue em direção a Salvador.

O motivo do longo engarrafamento, é uma caminhada realizada por ex-funcionários das extintas empresas BTM e VSA que seguem em direção a Estação Aeroporto. O grupo cobra o não pagamento das multa rescisórias por parte das empresas que teriam fechado durante a pandemia. Mais de 500 trabalhadores teriam sido demitidos e até o momento não receberam os direitos trabalhistas.

Alessandro Isabel