Rodoviários prometem parar Estrada do Coco na segunda-feira

Trabalhadores do transporte metropolitano anunciam para segunda-feira, 28, uma grande caminhada a partir de Lauro de Freitas, para cobrar indenizações de rodoviários demitidos duranter a pandemia e impedir o remanejamento de linhas que, segundo o sindicato da caegoria (Sindmetro), pode provocar 1,2 mil demissões.

O Sindmetro adverte a população para que evite esse caminho, uma vez que a mobilização deve impactar no fluxo de veículos. Na pauta de reivindicações está o pagamento das rescisões dos rodoviários da BTM, VSA e Linha Verde, que encerraram suas atividades devido à pandemia.

A cetegoria cobra o pagamento do repasse feito ao Governo do Estado pela União para compensar as perdas de empresas de transporte afetadas com a alta dos combustíveis durante a pandemia. "Queremos uma proposta decente do Governo do Estado para ao pagamento dessas rescisões", diz Mário Clkéber, diretor do Sindmetro.

Além disso, a categoria questiona a ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual contra Estado e Prefeitura de Salvador, para pedir a desativação das linhas metropolitanas que circulam pela orla de Salvador. limitando o trajeto até o aeroporto. Segundo Mário Cléber, isso afetaria as empresas Costa Verde, Expresso Vitória, Atlântico e Avanço e poderia provocar a demissão de 1,2 mil trabalhadores.

O Ministério Público justifica a ação pelo fato de a Agência Reguladora de Serviços do Estado (Agerba) não ter realizado licitação dessas linhas desde 2017. O sindicalista alega que o sistema de transporte urbano de Salvador não comporta o fluxo de passageiros dos municípios da Região Metropolitana, que s´oteriam como opção o metrô para se deslocar até a capital.