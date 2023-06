Secretária da Sedur se reúne com equipe do meio ambiente de Camaçari

O fundo do Conselho de Meio Ambiente de Camaçari (COMAM), foi o assunto tratado em um encontro entre o presidente do COMAM, Joel Pereira e a Secretária Andreia Montenegro ( SEDUR), na manhã desta quarta-feira, 7, na sede do COMAM.

O presidente do Conselho aproveitou a oportunidade para se atualizar acerca dos entendimentos entre a SEDUR e SEFAZ vez que, existe uma divergência entre uma lei e um decreto, sendo necessário sua alteração legislativa para mudar esse panorama e, resolver essa situação em definitivo. Com o fundo de meio ambiente será possível custear políticas públicas e ações sociais de preservação e proteção ao meio ambiente .

O titular do COMAM também defendeu a participação do Conselho no processo das análise dos alvarás das edificações,principalmente dos grandes empreendimentos. Para Joel Pereira, é fundamental a emissão de laudos validados pelo Conselho, assegurando assim, a preservação das Áreas de Preservação Permanente e do meio ambiente .

Atualmente, a gestão do Conselho de Meio Ambiente vem trabalhando no fortalecimento das associações dos bairros como meio de ampliar a participação da população nos assuntos de interesses da sociedade.