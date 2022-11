Suspeito de ataques a bancos em Irará e Muritiba é morto

Um dos suspeitos de praticar os últimos ataques a bancos em Irará e Muritiba foi morto em confronto com a polícia, na manhã desta sexta-feira, 11, em um condomínio em Vilas de Abrantes, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, identificado como David Alef da Paixão, era o principal articulador dos recentes ataques à bancos ocorridos nestas cidades. No grupo que pertencia, ele era o responsável pela confecção dos artefatos explosivos.

Ainda segundo a Polícia Civil, os policiais militares chegaram no condomínio e houve troca de tiros com David Alef. Ele foi atingido e encaminhando ao Hospital Geral Menandro de Faria, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, foi encontrado uma pistola 9mm, mesmo calibre utilizado no crime de Irará e Muritiba.

A Polícia Civil informou que o suspeito já foi preso uma vez, pela mesma prática pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).