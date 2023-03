Trio é preso em Santo Antônio por receptação e adulteração de placas

Três homens foram presos em flagrante nesta segunda-feira, 6, por receptação e adulteração de placas em Santo Antônio de Jesus. As prisões foram feitas em três locais diferentes da cidade.



Um veículo com sinais de adulterações foi localizado em frente a residência de um investigado. Com as informações obtidas na primeira ação, as equipes realizaram outras diligências e encontraram outros dois veículos obtidos ilegalmente.

O trio admitiu ter adquirido os carros com terceiros, por um valor muito menor do que o de mercado. Eles foram apresentados na Delegacia Territorial.