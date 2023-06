Vereador corta nome de prefeita em camisa e diz "personalizei"

O vereador do município de São Sebastião do Passé, Região Metropolitana de Salvador, Soldado Nailson (Republicanos) provocou polêmica após divulgar um vídeo nas redes sociais, no qual mostra o parlamentar usando uma tesoura para cortar da camisa de uma festa local, o nome da prefeita, Nilza da Mata (PP).

Soldado Nailson aparece dizendo que a melhor forma de "personalizar" a camisa da festa 'Arrastão do Burro Preto 2023', seria tirando o nome da prefeita da vestimenta.

"Essa é a melhor forma de personalizar a camisa para essa festa", diz Nailson.

null Reprodução | Instagram

No vídeo, o parlamentar aparece cortando o nome da atual gestora e diz que está pronto para "usar a camisa" na festa que foi realizada no último sábado, 24.