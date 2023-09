Vídeo: agentes de trânsito aparecem brigando com moradores na RMS

Dois agentes de trânsito foram flagrados trocando socos com moradores do bairro de Mapele, na cidade de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. O caso aconteceu no domingo, 10, no final de linha onde acontecia uma festa de pescadores.

Segundo as informações iniciais, os dois homens, que aparecem brigando com os agentes, teriam tentado invadir um bloqueio feito pelos servidores.

Nas imagens, os dois grupos aparecem "saindo na mão" até a chegada de policiais da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) que efetuaram os disparos para cima. Após isso, os homens se renderam, porém, os agentes continuaram a bater nos moradores.

Conforme o a Polícia Civil, o desacato foi registrado na 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho. Em nota, a corporação disse que "conforme informações, um homem queria furar o bloqueio de acesso à festa realizado pela prefeitura e entrou em luta corporal com os agentes. Após ser ouvido, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi assinado".

O Portal A TARDE entrou contato com a Prefeitura de Simões Filho e aguarda resposta.

