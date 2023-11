Alta estação fomenta economia | A TARDE

A proximidade do Verão 2023/24 movimenta os municípios que fazem parte da Costa dos Coqueiros, onde gestões públicas, empreendimentos privados e grupos que fomentam a atividade turística estão preparados para receber os visitantes. São 193 km de praias de beleza exuberante entre Ipitanga (Lauro de Freitas) e Mangue Seco (Jandaíra).

Com 6 km de costa, Lauro de Freitas tem grande variedade de segmentos turísticos, como o gastronômico, de negócios, de eventos, esportes, ecoturismo, aventura, intercâmbio cultural e de experiência, dentre outras opções como a rota turística de matriz africana, com visita guiada aos terreiros, bem como visita guiada a cervejarias.



Neste contexto o entretenimento tem uma força especial, de acordo com a presidente do Conselho Municipal do Turismo (Comtur), Fernanda Pinheiro Aragão. Turismóloga, ela destacou o trabalho conjunto entre a secretaria e a superintendência de turismo local com os demais elos da cadeia para fomentar a atividade.

“Estamos com uma programação extensa e variada”, afirmou animado o secretário de Turismo de Mata de São João, Alexandre Rossi, salientando que a estrutura existente é fruto de trabalho conjunto e contínuo para fortalecer o turismo. Ele ressaltou que a expectativa para o Verão 2023/2024 “é a melhor possível”.

A Praia do Forte, Imbassaí e Sauípe, são as mais estruturadas e consolidadas na costa do município, que também dispõem de um leque de opções. Lá um novo destino se fortalece na Vila de Santo Antônio, com projeto de turismo sustentável.

A valorização do Turismo de Base Comunitária (TBC) e o etnoturismo estão em evidência na temporada, a exemplo do Quilombo Massarandupió, em Entre Rios. Ligada à Rede de Turismo Comunitário da Bahia (Batuc), a iniciativa foi premiada na categoria Melhor Solução para Diversidade e Inclusão, no Prêmio Global Turismo Responsável, realizado em Londres, Inglaterra.



“Massarandupió foi eleita pela CNN, recentemente, como uma das 20 melhores praias do mundo”, disse a secretária de Turismo Esporte e Cultura de Entre Rios, Socorro Aquino. Ela pontuou que também Porto de Sauípe e Subaúma estão recebendo investimentos.



Tradição dos lugares



Presidente da Câmara Técnica do Turismo da Costa dos Coqueiros, Franklin Euzebio afirmou que a estação promete muito agito, com diversidade de opções para diferentes públicos. A Câmara tem um trabalho que envolve todo o trade, “estimulando a tradicionalidade de cada lugar”.



O foco, pontuou, é o desenvolvimento das comunidades, com reflexo na melhoria da qualidade de vida da população, reforçando a ideia de que a Costa dos Coqueiros é um atrativo unificado, com uma diversidade grande de opções.



Exemplo desta variedade é a Praia Naturista de Massarandupió, com 2 km de extensão. Bacharel em Turismo, especializado em políticas públicas voltadas para a atividade, ele disse que “é a primeira da Bahia regulamentada pelas regras do naturismo”.



Outro atrativo é a região da comunidade de Baixio, em Esplanada, que vem investindo em melhorias na localidade e está recebendo grandes empreendimentos imobiliários.



Em Conde, a expectativa está em alta, conforme o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Cláudio Teles. O município reforça a infraestrutura de acesso às principais praias e tem mais projetos em andamento, entre eles a perspectiva de um aeroporto regional.



Uma das opções de Conde é a Unidade de Conservação de Proteção Integral, que se consolida como local de turismo científico. Sitio e Barra do Itariri são as principais praias. Logo acima, Jandaíra tem Mangue Seco e o Rio Real, na divisa com Sergipe.



Já Dias D’Ávila, sem costa litorânea, tem como principais atrativos o rio Imbassaí, as ruínas do Castelo da Torre, a Cidade do Saber e a Cidade Santa que está em construção, mas já é visitada por moradores da região e turistas.