Carro da prefeitura de Quijingue capota e deixa um morto na BR-116

Um acidente, envolvendo um carro da prefeitura de Quijingue, deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas na manhã desta quinta-feira, 3, na BR-116, em trecho do município de Santa Bárbara, no Centro-Norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, que fazia transporte de pacientes para Salvador, capotou na altura do Km 383 por volta das 4h30 da manhã. Leonídio Soares Barreto, condutor do automóvel, não resistiu aos ferimento e morreu no local. Os demais passageiros foram socorridos e encaminhados para um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e devem ser apuradas pela Polícia Civil.