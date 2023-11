Confira o Caderno Municípios de Novembro | A TARDE

Desde a descoberta de suas belezas naturais a partir do prolongamento da Estrada do Coco até Praia do Forte, na década de 1980, a Costa dos Coqueiros tem expandido seu potencial turístico a cada nova temporada de verão. Ancorada em investimentos em infraestrutura (realizados pelos órgãos públicos), hotelaria e imobiliários, a zona turística do Litoral Norte baiano representa, hoje, mais de 12% do turismo de todo o Estado. Até 2030, a projeção de investimentos do setor privado, na região, é de mais de U$ 1,2 bilhão. Em meio a essa visibilidade, representantes de associações e conselhos locais estão debruçados no debate, junto à população e aos órgãos públicos, sobre o ordenamento socioambiental, visando o turismo sustentável.

