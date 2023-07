Engavetamento com seis veículos deixa um ferido e trava a BR-324

Um engavetamento aconteceu na manhã desta quinta-feira, 20, na BR-324, na altura de Brasilgás, no sentido Salvador. No acidente estiveram envolvidos um caminhão e outros cinco carros, de acordo com a ViaBahia, que admininstra a rodovia.

Nas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver carros batidos em diferentes pontos da via. Uma Hilux ficou no acostamento, próxima a um caminhão, também parado. No meio da pista, um outro veículo ainda aparece completamente destruído. Além disso, outros carros ficaram estragados (veja vídeo abaixo).

De acordo com a ViaBahia, o acidente deixou uma pessoa ferida, mas os ferimentos foram registrados como leves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atendeu a vítima.

Devido ao engavetamento, o tráfego segue lento com retenção de 7km no sentido Salvador. Um guincho também foi acionado e esteve no local para retirar os carros.

Veja vídeo:



null Reprodução | Redes Sociais