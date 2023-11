Festa de Uauá é encerrada com distribuição de livros e cortejo | A TARDE

O último dia da quarta edição da Feira Literária de Uauá (Fliu), neste sábado, 4, teve distribuição de livros, cortejo com vaqueiros, discussões sobre a importância do futebol na sociedade, a independência do Brasil e da Bahia, apresentações para o público infantil e vários shows na cidade que fica a 420 quilômetros de Salvador.

O evento, que teve mais de 50 atrações durante os três dias, movimentou a cidade que tem cerca de 24 mil habitantes. Entre as mesas de discussões pela manhã, os jornalistas Nestor Mendes e Danilo Ribeiro falaram sobre o futebol como uma paixão nacional, convidando Nelson Rodrigues e Lamartine Babo para falar da importância do esporte no dia a dia da população.

No período da tarde, o historiador, pesquisador, diretor e ator Ricardo Carvalho e o jornalista Zé Raimundo falaram sobre a importância dos vaqueiros de Pedrão na luta pela independência do Brasil na Bahia, que aconteceu em 2 de julho de 1823.

Após a última mesa de discussão, houve cortejo literário com os vaqueiros e distribuição de livros pelas ruas da cidade do sertão baiano. Para encerrar a Flui 2023, o palco Espaço A Casa dos Budas Ditosos recebeu as apresentações de Débora, Lulu e João de Ademar, Semiáridas, Ana Barroso, Fatel e o Encanto e a Poesia.