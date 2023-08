Homens são resgatados após ficarem presos nas ferragens de carro

Dois homens foram retirados das ferragens de um carro após sofrerem um acidente no balneário Sombra e Água Fresca na BR-324 em Jacobina, por volta da 1h desta segunda-feira, 14. O resgate foi feito por uma guarnição Auto Busca Tanque Salvamento (ABTS) da 2° Cia, pertencente ao 9° Batalhão de Bombeiro Militar (9° BBM).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam conscientes e conversaram com a guarnição durante o resgate, que levou cerca de três horas.

"Usamos o desencarcerador para que as vítimas fossem retiradas. Os dois estavam conscientes e conversamos com eles durante toda a operação, que durou cerca de três horas. Foi um trabalho de formiguinha", explicou o soldado BM Reginaldo Silva, que atuou na operação.

Após o resgate, as vítimas receberam os primeiros atendimentos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que as encaminhou para uma unidade de saúde.