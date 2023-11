Praias são famosas internacionalmente | A TARDE

Na Costa dos Coqueiros, a dica é aproveitar o sol e mar; experimentar a gastronomia baiana; se aventurar pela natureza; e escolher, dentre as diversas opções, a hospedagem que melhor cabe no bolso. Para quem quer fazer um tour pelo Litoral Norte, diante da proximidade entre os destinos, uma sugestão é se hospedar em uma localidade e realizar pequenos bate e volta e, assim, conhecer as praias ou fazer passeios específicos. Para quem não está de carro, uma opção de transporte é o ônibus da Viação Linha Verde.



O início da aventura pelo Litoral Norte baiano começa na Praia de Ipitanga, que fica no limite entre a capital baiana e o município de Lauro de Freitas. Mar aberto e extensa faixa de areia, a praia é point do surf. Quando a maré baixa, as piscinas que se formam são atrativas para as crianças.



Em seguida, se destacam a Praia de Buraquinho. Esse trecho até Jauá faz parte da Estrada do Coco. Seguindo a viagem por essa rodovia o visitante vai se deparar com a Praia de Arembepe, que ganhou projeção internacional nos anos de 1970 se tornando conhecida como paraíso dos hippies. Ali os arrecifes formam um trecho de praia calma, onde aportam os barcos pesqueiros.



A partir dali, as praias de Barra do Jacuípe, Guarajuba e Itacimirim são consideradas umas das melhores do Litoral Norte baiano. Estas duas últimas possuem o Selo Azul Internacional, que é um certificado concedido em todo o mundo a praias com excelente balneabilidade, preservação ambiental e infraestrutura. Como curiosidade, a terceira praia baiana que tem o Selo Azul é Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, pertencente a Salvador.



No trecho da Rodovia BA-001 cortado pelo Rio Pojuca começa a Linha Verde, considerada a primeira estrada ecológica do país. Restingas, rios, lagoas e dunas compõem a paisagem recortada pelo extenso coqueiral. A área é endereço da Praia do Forte, ponto turístico dos mais badalados do Litoral Norte. O povoado, pertencente ao município de Mata de São João, sedia as tartarugas do Projeto Tamar e dispõe de uma das melhores estruturas hoteleiras e de serviços de todo o Litoral Norte.

Seguindo pela Linha Verde, as localidades ao longo da rodovia dão nome às praias, a exemplo de Imbassahy, Baixio, Massarandupió (praia de nudismo), Costa Azul, Diogo e Mangue Seco. Essas praias, em sua maioria, são originalmente antigas vilas de pescadores que, com a chegada do progresso e do turismo, se estruturaram e passaram a disponibilizar resorts, hotéis e pousadas. Mas muitas delas mantêm seu perfil rústico.



Praias da Costa dos Coqueiros



Arembepe



Famosa internacionalmente por ter sido reduto do movimento hippie, Arembepe possui um mar agitado, mas os recifes que o rodeiam permitem a formação de piscinas naturais. Possui boa infraestrutura e o local sedia a Aldeia Hippie, visitada por baianos e turistas

Guarajuba



Uma das mais visitadas do Litoral Norte, localizada Camaçari, com águas claras e limpas, Guarajuba dispõe de boa infraestrutura de hospedagem e alimentação. Tem certificado do Selo Azul Internacional

Itacemirim



Terceira praia baiana a receber o certificado de Selo Azul Internacional, Itacimirim fica a 74 km de Salvador. O sossego e a tranquilidade são características da localidade, que desfruta do privilégio de piscinas naturais em sua extensa costa, com nomes distintos para cada trecho de praia. O mais famoso é o da Praia da Espera, onde, em 1984, o navegador e escritor Amyr Klink aportou após cruzar o Atlântico

Praia do Forte



Situada em Mata de São João, Praia do Forte é a principal sede do Projeto Tamar na Bahia, que tem o propósito de preservar a vida marinha brasileira. O local abriga o antigo castelo de Garcia D`Ávila, o único castelo de estilo medieval da América Latina, usado pelo primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Sousa

Imbassaí



A 10 km de Praia do Forte, o lugar tem um vasto coqueiral e o Rio Imbassahy forma pequenas lagoas na região e os ventos do litoral formam dunas de areia que, junto aos manguezais, dão ainda mais vida e beleza à paisagem do encontro do rio com o mar

Massarandupió



Uma das últimas praias do Litoral Norte da Bahia Massarandupió é uma das poucas praias de nudismo no Brasil. O trecho demarcado para a prática naturista possui 2 km de extensão. No cenário, uma faixa de areia dura, um mar de águas escuras, dunas e lagoas

Baixio



Localizada no km 121 da Linha Verde, Baixio é uma das regiões onde o investimento hoteleiro ganha força. Com casas de estilo do século passado e coqueiros de ambos os lados da via, a entrada da vida é marcada pela simplicidade e tranquilidade. Destaque para a Lagoa Azul, com suas águas cristalinas arrodeadas por dunas de areia

Mangue Seco



É a última praia do Litoral Norte, localizada na divisa com a Bahia e Sergipe. O lugar que já foi cenário para a novela Tieta (Globo/1989) ainda preserva uma aparência mais simples e rústica, com casinhas baixas e igrejinhas. Assistir ao pôr do sol nas dunas, passar o dia no Rio Real e se aventurar pelas dunas de bugre ou quadriciclo são atrativos imperdíveis do lugar