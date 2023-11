Prefeito anuncia que São João de Amargosa terá seis dias em 2024 | A TARDE

O prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro, anunciou nesta quarta-feira, 1º, que os festejos juninos terão cinco dias em 2024. "Vamos juntar a celebração do aniversário da cidade, que acontece no dia 19 de junho, com os festejos juninos. Ainda nao há atração definida, mas temos a certeza dos seis dias de festa", disse o gestor em entrevista à uma rádio de Salvador.

No ano passado, o São João gerou R$ 30 milhões em volume de negócios para a economia da cidade. Os setores de bens de consumo e serviços comemoram o saldo positivo, assim como os mais de 60 ambulantes que trabalharam em todo o circuito da festa. No total, o São João de Amargosa gerou mil empregos diretos e indiretos nos quatro dias de festa.



"Com a ampliação dos dias de festa, vamos gerar ainda mais emprego e renda para toda a cidade, movimentando os setores do comércio de uma maneira geral e da hotelaria. A preservação cultural em Amargosa vem atrelada a benefícios econômicos e sociais para toda a população", detalhou Pinheiro.