Segurança de São José do Jacuípe recebe unidade conjugada de polícias

São José do Jacuípe recebeu neste domingo uma série de entregas e anúncios de obras que visam beneficiar a população local. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) começou o a agenda no município com a inauguração da nova unidade conjugada da Polícia Civil e do Pelotão da Polícia Militar, na sede do município.

Com investimento de R$ 3 milhões, o equipamento vai contribuir para a integração das forças de segurança na região. Além de um pelotão da Polícia Militar e uma nova delegacia da Polícia Civil, novas viaturas foram entregues.

“E hoje, a entrega de dois equipamentos de segurança pública vai garantir um bom atendimento para quem precisa, com aquilo que a gente sempre tem primado, garantir um bom espaço de trabalho e uma boa prestação de serviço”, destacou o governador.



O subsecretário da SSP, Marcel de Oliveira também chamou atenção para o grande investimento que o Governo do Estado vem fazendo na área de segurança. "É mais uma entrega do Governo do Estado, é a 35ª Unidade, entregue apenas em 2023, são mais de R$ 3 milhões investidos na cidade, para entregar a população e a toda força policial melhores condições de trabalho".



Infraestrutura



A população de Itatiaia, distrito de São José do Jacuípe, também foi contemplada com melhorias, incluindo a pavimentação da Avenida João Carneiro, tornando o acesso da localidade mais fácil e confortável. Além disso, o Mercado Municipal recebeu uma nova cobertura, proporcionando melhores condições para feirantes e compradores.

Neste mesmo contexto, 50 novas barracas de feira foram entregues, impulsionando o comércio local. Na ocasião, o governador e entregou a reforma e ampliação da Unidade de Beneficiamento de Mel da Comunidade de Poço, que fica a 10 quilômetros da sede.

Uma notícia com grande impacto positivo para a mobilidade na região foi o anúncio da autorização para o início das obras de pavimentação entre o acesso do Povoado de Vaca Brava e a BA-130. Essa pavimentação, com uma extensão de 3,90 quilômetros e um investimento previsto de mais R$ 4,4 milhões, beneficiará não apenas São José do Jacuípe, mas também cerca de dez mil habitantes da região, promovendo o desenvolvimento da agricultura e pecuária local.

Educação



Jerônimo vistoriou as obras da nova unidade escolar em tempo integral que está sendo construída no distrito de Itatiaia. A unidade terá seis salas de aula, dois laboratórios, sala multifuncional, sala de leitura, restaurante estudantil, teatro, vestiário e quadra poliesportiva coberta.



Na sede, a comitiva do Governo do Estado ainda visitou também as obras de modernização do Colégio Estadual Berilo Vilas Boas, que está sendo equipada com um teatro e restaurante estudantil. Somadas, as obras totalizam um investimento de mais de R$ 21 milhões, para proporcionar um ambiente educacional de alta qualidade para os estudantes da região.