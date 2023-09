Bandidos fazem família de refém e atacam banco e lotérica

Uma ação criminosa, que mais parecia cena de cinema, aconteceu na madrugada desta sexta-feira, no município de Paripiranga, nordeste da Bahia. De acordo da Polícia Civil, criminosos explodiram um caixa eletrônico e invadiram uma casa loteria da cidade. O caso aconteceu por volta das 3h30.

Conforme a Polícia Militar, o bando teria feito pai e filho de reféns para cometer o crime. As informações iniciais dão conta de que o grupo criminoso chegou na cidade fazendo um taxista e seu filho de reféns nas proximidades da rodoviária. Os autores do crime se dividiram em dois grupos, sendo que um seguiu direção à lotérica e outro à agência bancária.

Na lotérica, os criminosos utilizaram uma picareta para arrombar a porta de acesso e explosivos para abrir o cofre, sendo subtraída uma quantia em dinheiro e computadores. Os outros comparsas arrombaram a porta da agência bancária com uma picareta, mas o sistema de segurança foi acionado e por isso não tiveram êxito em subtrair valores e objetos.

Os autores soltaram os reféns e roubaram o veículo de um deles, um Ford/Fiesta Sedan, cor preta, que em seguida foi abandonado a BA-220, onde a polícia encontrou estojos dos calibres 12, .30 e 380.

A Delegacia Territorial de Paripiranga investiga o caso. As equipes da região trabalham com o apoio da equipe especializada do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e analisam imagens de câmeras de segurança. Policiais militares de cidades circunvizinhas realizaram bloqueios em estradas vicinais e seguem em diligências para capturar os criminosos.