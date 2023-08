Homem é preso por se apropriar de cartões e documentos de idosos

Policiais da 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Euclides da Cunha, com apoio da Delegacia Territorial (DT) de Quijingue, no nordeste baiano, prenderam um homem em flagrante pelo crime de apropriação de bens ou rendimentos da pessoa idosa. O caso aconteceu na última terça-feira, 18, mas a informação foi divulgada nesta quinta-feira, 20.

Segundo as informações da Polícia Civil, agentes da DT do município realizaram diligências para localizar o investigado e o encontraram no centro do Povoado Lagoa da Barra. Com ele, estavam os bens das vítimas, além de outros cartões em nome de terceiros.

De acordo com o coordenador da 25ª Coorpin/Euclides da Cunha, delegado Paulo Jason, o homem confessou que emprestava dinheiro e por isso retinha o material. “Com os cartões, ele realizava os saques das parcelas pendentes”, explicou.

O preso está custodiado na unidade policial, à disposição da Justiça.