Isaac Carvalho deve ser candidato do PT à Prefeitura de Juazeiro | A TARDE

O ex-prefeito de Juazeiro, Isaac Carvalho (PT) deve ser o nome da sigla para a disputa à Prefeitura do município, em 2024. Isaac foi apresentado pelos diretórios municipal e estadual do Partido.

O presidente do PT na Bahia, Éden Valadares, e o presidente municipal do PT, Luiz Félix, participaram do evento que colocou à disposição da Federação e dos partidos da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT), o nome do ex-gestor, que deve liderar a oposição no município.

Ao Portal A TARDE, Isaac reiterou que a base conversa para unificar um nome, e que nada impede a se lançar candidato. O ex-gestor afirma ainda que a atual gestão é marcada pelo descaso com a Educação, bem como pela desestruturação da Saúde.

“Pela paixão que tenho por este município, no qual fui prefeito por 8 anos, entre 2008 a 2016, com gestão reconhecida, sobretudo no cuidado com as crianças e adolescentes, e ainda por ter atingido melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), quero voltar a colocar Juazeiro no caminho do desenvolvimento", relembrou.

O PT reconhece que o nome de Isaac vem como alternativa que a sigla entende ser a melhor para o "time" de Jerônimo e Lula.

"Queremos alavancar Juazeiro e colocar o município de volta ao caminho da prosperidade, da geração de emprego e renda e também da justiça social”, prometeu Isaac.

O diretório municipal acredita ainda que Juazeiro deve ganhar novamente com a eleição de um prefeito de esquerda, que tem o objetivo de "retomar o desenvolvimento social e político do município".