Quarteto é preso por crimes contra o patrimônio em Alagoinhas

Quatro homens foram presos na segunda-feira, 7, por suspeita de crimes contra o patrimônio, cometidos no município de Alagoinhas, na região nordeste do estado da Bahia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os mandados de prisão foram cumpridos pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) do município. As determinações judiciais haviam sido expedidas, a pedido da Polícia Civil, pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas.

Eles são suspeitos de participação no roubo de uma motocicleta na BR-110. Todos possuem passagem pela polícia, por crimes como roubo, furto, porte de arma e tráfico de drogas. Um deles, inclusive, já havia atirado contra policiais em Dias D'Ávila, em maio deste ano.

Por fim, a SSP informou que os presos estão à disposição da Justiça. A captura do quarteto pela DRFR é mais uma da série de ações protagonizadas pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).