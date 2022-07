Seis homens são presos em ações da polícia durante fim de semana

Seis homens foram presos em ações diferentes da polícia, entre sábado, 9, e domingo, 10, após intensificação do policiamento em Feira de Santana, cidade a 100 km de Salvador. Uma submetralhadora e quatro revólveres também foram apreendidos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a submetralhadora calibre 9 milímetros foi encontrada com dois suspeitos, após informações de populares sobre a presença de homens armados em um carro.

As equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) iniciaram as buscas e identificaram o veículo na Avenida Centenário. Foi dada a voz de parada, os homens tentaram fugir e dois foram alcançados.

Ainda segundo a SSP, o comandante da unidade, major Joilson Lessa, disse que existe a suspeita do armamento encontrado na ação ter sido usado em um homicídio na sexta-feira, 8, no bairro Asa Branca.

“Levamos eles e a submetralhadora para a Central de Flagrantes de Feira para que possa ser analisada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). Seguimos nas buscas pelos outros criminosos”, disse.

De acordo com a SSP, na manhã de sábado, durante rondas próximas ao condomínio Nova Conceição, conhecido como ‘B13’, a guarnição percebeu um volume suspeito na cintura de um homem. Na abordagem, foi encontrado um revolver calibre 22 e cinco munições.

Já na madrugada do domingo, por volta das 2h, a polícia foi acionada após disparos de arma de fogo no evento ‘Primeira Ressaca do São João’, que acontecia nas proximidades do Condomínio Alto do Rosário. No local, as equipes encontraram dois suspeitos com revólveres calibre 38 e munições.

Ainda de acordo com a SSP, outra arma de fogo foi localizada, após um popular informar a uma guarnição que um homem armado tinha entrado em um veículo de transporte por aplicativo. O carro passava pelo Anel de Contorno de Feira de Santana quando foi parado pelos policiais e o suspeito capturado.

A SSP informou que os conduzidos, juntos com materiais apreendidos, foram levados para a Central de Flagrantes do município para as medidas de Polícia Judiciária.