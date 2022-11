Suspeito de envolvimento em morte de adolescente é preso em Nova Soure

Um homem suspeito de envolvimento no homicídio de um adolescente teve a prisão preventiva cumprida na segunda-feira, 7, em Nova Soure, cidade no nordeste baiano.

O corpo de Jadielson dos Santos Bispo, de 17 anos, foi encontrado, no dia 3 de outubro, carbonizado em uma propriedade rural no povoado de Cansanção. A polícia apura a motivação do crime.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o suspeito passou por exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça. Diligências serão realizadas para identificar e localizar o outro envolvido no homicídio.