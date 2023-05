Suspeito de matar homem a pedradas é preso na BR-410

Um homem de 29 anos, com mandado de prisão em aberto por um homicídio ocorrido na última sexta-feira, 19, na cidade de Paulo Afonso, foi preso na noite desta segunda-feira, 23, na BR-410, em trecho do município de Tucano, no Nordeste da Bahia.

O crime aconteceu próximo a uma escola estadual. A vítima, de 33 anos, foi golpeada com pedradas na cabeça e não resistiu aos ferimentos. O mandado de prisão temporária contra o suspeito foi expedido pelo Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sábado, 21.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a prisão aconteceu no KM 31 da rodovia, nesta terça, durante uma ação de fiscalização. Na abordagem a um ônibus, os agentes solicitaram os documentos do veículo, assim como os do motorista e dos passageiros.

O foragido foi autuado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Euclides da Cunha, onde ficará custodiado, à disposição da Justiça.