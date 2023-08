Cachoeira recebe atendimento itinerante da Defensoria Pública da União

A Defensoria Pública da União (DPU) realiza entre os dias 23 e 25 de agosto atendimento itinerante gratuito no município Cachoeira, no Recôncavo Baiano. A ação acontecerá no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), localizado ao lado do posto de saúde da cidade.

O serviço estará disponível no dia 23, das 14h às 17h, e nos dias 24 e 25 de agosto, das 8h30 às 12h e 14h às 17h. Serão atendidas pessoas com renda familiar de até 2 mil reais ou que comprovem que não podem pagar um advogado sem prejudicar o próprio sustento.

Entre os casos que serão atendidos pela equipe da DPU estão os que envolvem benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como aposentadoria, pensão por morte, BPC-Loas, auxílio-doença (benefício por incapacidade temporária), e salário maternidade.

DPU para Todos

O projeto pretende favorecer o acesso à justiça e à educação em direitos, por meio do atendimento pela instituição em localidades com grande número de pessoas em situação de vulnerabilidade e que ainda não contam com unidade física da DPU.

No Estado da Bahia, a instituição possui sede em Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista. A população da região de Juazeiro, no norte do estado, é atendida pela unidade híbrida da DPU em Petrolina/PE.

Cachoeira é uma das cidades abrangidas pela jurisdição da seção da Justiça Federal da capital. A ação na cidade é uma oportunidade para resolver problemas com a autarquia previdenciária sem os custos do deslocamento para Salvador.