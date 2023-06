Condutor morre e veículo fica carbonizado em acidente na BR-101

O motorista de uma carreta morreu carbonizado na tarde desta quinta-feira, 22, após o veículo de grande porte, com carga inflamável, tombar nas imediações da Praia do Dendê, trecho da BR-101, próximo a Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano.

De acordo com o Blog do Valente, o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo. Também esteve no local do acidente uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Quando chegaram no local, a ambulância não pôde fazer intervenções, uma vez que a situação não estava segura e precisaram aguardar a liberação dos órgãos competentes.

“Ao chegar no locar, o Corpo de Bombeiros já estava trabalhando para debelar o incêndio, até o momento não podemos adentrar e tentar socorrer a vítima, estamos aguardando a zona ficar segura para que a gente possa proceder. Estamos aqui com a unidade avançada aguardando liberação dos órgãos competentes,” disse o coordenador dos Bombeiros.

Até o momento, ainda não há mais informações sobre as causas do acidente.

