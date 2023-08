Cruz das Almas: aprovados em processo seletivo vão ser nomeados

A partir do próximo dia 1 de agosto de 2023 os servidores do município de Cruz das Almas, Recôncavo Baiano, com contratos temporários vão ser exonerados. Já os candidatos aprovados em um Processo Seletivo vão tomar posse e consequentemente assumir os cargos de forma imediata, com o objetivo de não haver interrupção nos serviços prestados à população.



A medida faz parte do cumprimento de um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) assinado junto ao Ministério Público, bem como a um acordo judicial firmado com o Tribunal de Justiça da Bahia.

A Prefeitura anunciou ainda que nos próximos meses vai ser aberto edital do concurso público para provimento de demais cargos.