Motorista fica preso nas ferragens após acidente no recôncavo

Um motorista ficou preso nas ferragens depois de um acidente entre três veículos na tarde desta quarta-feira, 26, na BR-101. O acidente aconteceu nas mediações do município de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, a pick up se chocou na lateral de uma caminhonete e, logo depois, o motorista perdeu o controle e bateu na frente de uma carreta que estava estacionada em um posto de combustível. A pick up ficou destruída.

Ainda conforme as informações, além de ficar preso nas ferragens, o condutor teve lesões no crânio, fraturas no braço e nas pernas. Ele estava inconsciente e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade médica que não foi revelado.

Já o motorista da caminhonete não se feriu. Não há relatos de mais nenhum ferido.

O motorista da caminhonete não ficou ferido. Não há detalhes sobre o que teria causado o acidente, nem se tinha alguém dentro da carreta no momento do ocorrido. Também não há informações se o trânsito foi afetado.